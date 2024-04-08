Hatay Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başladı

"16 SEFERDE 2 BİN 247 GİDEN YOLCU, 2 BİN 112 GELEN YOLCUYA HİZMET VERİLDİ"

Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda depremin ardından sadece boş iniş dolu kalkışa müsaade edildiğini, zemin güçlendirmeleri ve pist onarımları sonrasında dolu iniş dolu kalkış için gerekli kriterleri sağladıklarını belirterek, "Depremde gördüğü hasar sonucu pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nı ekiplerin hummalı çalışması sonucu Mart sonu itibarıyla uçuşlara hazır hale getirdik. Ardından yaptığımız zemin iyileştirmeleri sonucunda 29 Mart 2024 tarihinden itibaren de dolu iniş ve dolu kalkış olarak uçuşları başlattık. 29 Mart tarihinden bu yana havalimanımızdan gerçekleşen 16 seferle 2 bin 237 giden yolcu, 2 bin 112 gelen yolcu olmak üzere toplam 4 bin 349 yolcumuz havalimanımızdan seyahat etmiştir. Uçuşa başlattığımız günden itibaren günlük 3 sefer olmak üzere toplam 30 tarifeli sefer planlaması yapılmasına rağmen bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle havayolu şirketleri tarafından iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

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