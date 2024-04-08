CHP'li başkanın amigoluğunu yaptı! İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us’a soruşturma

Bursa'da İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, mazbatasını verdiği CHP'li belediye başkanı için kalabalıktan “kuvvetli alkış” istedi. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu ve savcılık harekete geçti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan değerlendirdi.

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