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CHP'li başkanın amigoluğunu yaptı! İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us’a soruşturma

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 12:14
Bursa'da İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, mazbatasını verdiği CHP'li belediye başkanı için kalabalıktan “kuvvetli alkış” istedi. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu ve savcılık harekete geçti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan değerlendirdi.
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