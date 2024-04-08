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Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi El Suud ile telefonda görüştü

Giriş Tarihi: 08.04.2024 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
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Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi El Suud ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

"İSLAM DÜNYASI SONUÇ ALICI BİÇİMDE BİRLİKTELİK SERGİLEMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret ortaya koyarak İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Veliaht Prens'in Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

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