Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi El Suud ile telefonda görüştü

"İSLAM DÜNYASI SONUÇ ALICI BİÇİMDE BİRLİKTELİK SERGİLEMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret ortaya koyarak İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Veliaht Prens'in Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.