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Başkan Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüştü! İki ülke arasında güç birliği vurgusu...

Giriş Tarihi: 08.04.2024 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
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Başkan Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüştü! İki ülke arasında güç birliği vurgusu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NELER ELE ALINDI?

Görüşmede, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı. Seçim zaferinden ötürü Subianto'yu tebrik eden Başkan Erdoğan, yeni dönemde de Türkiye-Endonezya arasındaki köklü ilişkilerin daha da gelişeceğine; iki ülkenin savunma sanayii, askeri, ticari, finansal temaslar başta olmak üzere her alanda iş birliklerinin karşılıklı güven ve ülkelerin menfaatleri çerçevesinde ilerletileceğine dair beklentisini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Filistin davası ve İslam alemini ilgilendiren tüm konularda Endonezya ile güç birliğine devam etmenin önemli olduğunu, iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının en uygun zamanda yapılması gerektiğini söyledi. Başkan Erdoğan görüşmede, Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ve Endonezya ilişkilerinin seyri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ülkede gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin Endonezya halkı için hayırlara vesile olması dileğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo'yla iki ülke ilişkilerinin seyri konusunda yakalanan ivmenin halefi Subianto'yla da sürmesini beklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin davası başta olmak üzere, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu küresel meydan okumalarla mücadele konusunda gayretlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo'nun Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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