Başkan Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüştü! İki ülke arasında güç birliği vurgusu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NELER ELE ALINDI?

Görüşmede, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı. Seçim zaferinden ötürü Subianto'yu tebrik eden Başkan Erdoğan, yeni dönemde de Türkiye-Endonezya arasındaki köklü ilişkilerin daha da gelişeceğine; iki ülkenin savunma sanayii, askeri, ticari, finansal temaslar başta olmak üzere her alanda iş birliklerinin karşılıklı güven ve ülkelerin menfaatleri çerçevesinde ilerletileceğine dair beklentisini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Filistin davası ve İslam alemini ilgilendiren tüm konularda Endonezya ile güç birliğine devam etmenin önemli olduğunu, iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının en uygun zamanda yapılması gerektiğini söyledi. Başkan Erdoğan görüşmede, Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.