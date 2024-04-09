Türkiye’yi hedef alan algı operasyonu patladı! Siyonist yalana Filistinlilerden tokat gibi cevap: Mallar İsrail’den geçmek zorunda...

Useyli, Gazze'de işsizlik oranın önceden yüzde 25 olduğunu dile getirerek, birçok şirketin varlığını sürdüremediğine de işaret etti.

Gelirin birçoğunun kaybedilmesi nedeniyle nakit para akışı ve dövizin de kısıtlı olduğunu anlatan Useyli, önceden ürünlerin ithalatından elde edilen vergi ödemelerinin yüzde 80'ini de İsrail'in aldığını söyledi.

Useyli, Filistin parasının da alındığını kaydederek, "Bu bir tür hırsızlık. Buradaki para akışı daha az, insanlar daha az para harcıyor ve fabrikalardaki tüm ürünleri de bu durum etkiliyor." dedi.

Bazı ürünlerin yurt dışından satın alınması için ithalat izin lisansı gerektiğine işaret eden Useyli, bunu sağladıklarını çünkü İsrail'in bu izin belgesini görmesi gerektiğini anlattı.

İTHAL EDİLEN TÜM ÜRÜNLER İSRAİL ÜZERİNDEN GELMEK ZORUNDA

Useyli, "İthal edilen tüm ürünler İsrail limanına geliyor ve gümrüğünden geçiyor. Yani İsrail üzerinden gelmek zorundalar. Bazı ürünler İsrail standart kurumu tarafından kontrol ediliyor ve İsrailli ithalatçılar için bu bir günden daha az sürüyor. Bu bizim için haftalar alabiliyor. Haftalar sürdüğünde daha fazla pahalı ve maliyetli oluyor. Rekabet edemiyoruz çünkü ekstra maliyetimiz oluyor." ifadelerini kullandı.

Bazen sağlık sertifikası gibi belgeler istediklerini anlatan Useyli, kargo faturasında da Filistin'e gelecek olsa bile son varış noktasının İsrail olarak gösterilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Useyli, İsrail vatandaşı Filistinlilerin de İsrail'e ithalat yapacakları zaman, İsrail kurumlarına gittiklerini ama onların da aynı süreci izlemeleri gerektiğini söyledi.

"FİLİSTİN İÇİN İSTİSNA VAR"

Useyli, Türkiye'den birçok bakanı tanıdığını ve bir şey istediklerinde bakanların izin verdiklerini anlatarak, Kovid-19 salgını süresince yasak olsa bile ihtiyaç duyulan ürünlerin ihracına ya da ithalatına Türkiye'nin Filistin'i istisna tutarak izin verdiğini söyledi.

Salgın döneminde "dünyada eksikliği çekilen ve birçok ülke tarafından ihracat yasağı getirilen hammaddelere" Türkiye'nin Filistin için izin verdiğini kaydeden Useyli, "Tüm sağlık ürünlerini ve ilaçları burada üretiyoruz, buna ihtiyacımız vardı ve bize izin verdiler, bunu sağladılar. Bu istisnai bir ihracat. Her şeyi, her zaman, Türkiye'den aldık. Tüm bakanlar 'Filistin için istisna var, ne isterseniz verebiliriz' dediler." diye konuştu.



FİLİSTİNLİ TÜCCAR, TÜRKİYE'DEN ÇELİK VE DİĞER ÜRÜNLERİN İTHALİNİN FİLİSTİNLİLER İÇİN ÖNEMİNİ DEĞERLENDİRDİ

İşgal altındaki Batı Şeria'nın en büyük çelik tüccarı Mahmud el-Veher, Türkiye'den yıllık bazda 130 ile 150 bin ton arasında çelik ithal ettiklerini ve bunların İsrail limanları ve gümrüklerinden geçirmek zorunda olduklarını belirterek, "Sadece çelik ve çimento değil. Endüstriyel fabrikalarımız için de Türkiye'den ithalat yapıyoruz. Sanayi girdi materyali, plastik gibi malzemeler, fabrikada kullandığımız malzemeleri de Türkiye'den satın alıyoruz." dedi.

Veher, Türkiye ile ticari ilişkilere, Filistin ve Batı Şeria'daki duruma ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Filistin'in en büyük çelik tüccarlarından biri olan ve çeşitli iş kollarında da faaliyetlerini yürüten Veher, Batı Şeria'nın en büyük fabrikasına sahip olduklarını ve yeni bir fabrikanın kuruluş aşamasında olduğunu anlattı.

Veher, Türkiye'den çelik başta olmak üzere endüstriyel malzeme ithalatı yaptıklarını ve ticaret hacminin her geçen yıl arttığını söyleyerek, "Türkiye'den yıllık bazda ithal ettiğimiz çelik 130 ile 150 bin ton arasında değişiyor." bilgisini paylaştı.

Türkiye'den ithal edilen çeliğin daha çok Batı Şeria piyasasında kullanıldığını aktaran Veher, "Gazze'de de satış yapıyorduk ancak 1 yıl önce Gazze piyasasından çekildik" dedi.