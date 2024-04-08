Ekrem Kızıltaş: Türkiye'nin İsrail'e yönelik tedbir kararları ezberleri bozacak!
Türkiye, kanun tanımaz işgal devleti İsrail'e yönelik tedbirler alma kararı aldı. Bu kararların detaylarının daha sonra açıklanacağını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan canlı yayında duyurdu. İsrail'e yönelik atılacak adımlar A Haber'de masaya yatırılırken Gazeteci Ekrem Kızıltaş'tan dikkat çeken bir yorum geldi. Kızıltaş "Ezber bozan adımlar atılacaktır" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan canlı yayında Türkiye, kanun tanımaz işgal devleti İsrail'e yönelik tedbirler alma kararı alındığını duyurdu. İşte bu açıklamalar A Haber'de uzman isimler konuyu masaya yatırdı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"EZBER BOZAN ADIMLAR ATILACAK"
Kızıltaş, "Ezber bozan adımlar atılacağını öngörebiliriz. İsrail gibi bir savaş makinesinin, canavarın, alçakların yaptığına karşı diplomasi dışında Mısır üzerinden ya da başka şekilde ezber bozan adımlar atılacaktır." ifadelerini kullandı.
ÖNCE BAŞKAN ERDOĞAN ARDINDAN BAKAN FİDAN
Son günlerde Gazze konusu üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sıkıştırılmaya çalışıldığının altını çizen Kızıltaş, Bakan Fidan'ın açıklamaları ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki sözlerinin uyumuna dikkat çekti. Kızıltaş, "Hepsi bir araya getirildiğinde belki hepsini öğrenemeyeceğimiz ve öğrenmemiz gerekmeyen adımların şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da atılacağı aşikar" dedi.
"BİR ARAYA GELİNİP İSRAİL SIKIŞTIRILMALI"
Kızıltaş "İsrail nasıl hukuku Birleşmiş Milletler'i dinlemiyorsa Mısır, Gazze ile sınırı olan tek İslam ülkesi. Belki onunla hareket edecek bazı tarafların da İsrail'i dinlememe özgürlüğü olmalı. Mısır ve Türkiye bir araya gelip İsrail'i sıkıştırmalı" şeklinde konuştu.
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