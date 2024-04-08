Ekrem Kızıltaş: Türkiye’nin İsrail’e yönelik tedbir kararları ezberleri bozacak!

ÖNCE BAŞKAN ERDOĞAN ARDINDAN BAKAN FİDAN

Son günlerde Gazze konusu üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sıkıştırılmaya çalışıldığının altını çizen Kızıltaş, Bakan Fidan'ın açıklamaları ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki sözlerinin uyumuna dikkat çekti. Kızıltaş, "Hepsi bir araya getirildiğinde belki hepsini öğrenemeyeceğimiz ve öğrenmemiz gerekmeyen adımların şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da atılacağı aşikar" dedi.