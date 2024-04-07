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Irak'ın kuzeyine operasyon! 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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Irak’ın kuzeyine operasyon! 6 PKK’lı terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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