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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! “Canık Çetesi" çökertildi

Pınar Özenç
Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! “Canık Çetesi çökertildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen Mahzen-26 operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık'ın yaptığı “Canık Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

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