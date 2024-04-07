Dışişleri’nde yapısal reform! Türk devletlerine özel yeni genel müdürlükler

İNSANİ YARDIMDA MARKA

Uzmanlaşmaya önem verilerek bölgenin siyasi, ekonomik, sosyal güvenlik, savunma gibi farklı alanlarına odaklanacak şekilde genel müdürlükler ve bünyesindeki birimler de düzenlendi. İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğü, doğal afetler ve salgınlarla ilgili ikili ve çok taraflı işbirliği konularının eşgüdümünü sağlayacak. Türkiye'ye gelecek ve ülkemizden gidecek insani yardımları koordine edecek. Türkiye'nin çeşitli coğrafyalarda bölgesel kalkınma ve insani yardım konularında proaktif politikalarını sahaya yansıtacak.

HIZLI VE ETKİN İLETİŞİM

Enformasyon Genel Müdürlüğü, Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğü olarak düzenlendi. Zamanın ruhuna ve şartlarına uygun şekilde dış ilişkilerle kamu diplomasisi ve stratejik iletişim çalışmaları, ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülecek. Bakanlık Sözcülüğü Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim'den ayrı bir yapı olarak değerlendirildi. Bakanlık çalışmalarını en doğru ve hızlı şekilde kamuoyu ile paylaşmak için yetkin bir birim oluşturuldu.

ARABULUCULUKTA UZMANLIK

Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü ile bakanlık bünyesinde yıllardır yürütülen arabuluculuk çalışmaları ayrı bir çatı altında ve hedef odaklı hale getirilecek.

BÜTÜNSEL BAKIŞ

Dış ilişkiler; ekonomi, siyaset, ticaret, enerji, kültür, sağlık, güvenlik, savunma, teknoloji gibi konulardan oluşan bir bütün olarak görülerek "İkili siyasi işlerden sorumlu genel müdürlükler" bu başlıkların tamamıyla ilgilenecek biçimde yeniden adlandırıldı. Genel Müdürlüklerin isimleri "İkili İlişkiler Genel Müdürlükleri" olarak değiştirildi.