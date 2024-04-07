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Kuzey Irak’ta nokta operasyon! Metina ve Gara’da 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.04.2024 11:44
MSB, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile yok edildiğini duyurdu.
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