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"Canık Çetesi" çökertildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.04.2024 08:42
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen Mahzen-26 operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık'ın yaptığı “Canık Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
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Canık Çetesi çökertildi
"Canık Çetesi" çökertildi
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