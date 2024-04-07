"Canık Çetesi" çökertildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen Mahzen-26 operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık'ın yaptığı “Canık Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN