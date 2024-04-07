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Kapıkule'de 50 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

Mehmet Zeyrek
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Kapıkule’de 50 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis, hassas burunlu dedektör köpek Carlos destekli ve gümrük muhafaza ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucunda 2 tırın çekici kısmında yapılan aramada 58 kilogram Ecstacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

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