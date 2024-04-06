YSK’dan Kütahya için flaş karar: Oylar yeniden sayılacak

OYLAR YENİDEN SAYILACAK

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Seçim Kurulunun Belediye Başkanlığı seçimleri için oyların yeniden sayılması kararına CHP'nin yaptığı itiraz YSK tarafından reddedildi. Buna göre, ilde oylar yeniden sayılacak.