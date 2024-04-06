YSK'dan Kütahya için flaş karar: Oylar yeniden sayılacak
Kütahya İl Seçim Kurulu’nun aldığı ve CHP'nin itirazıyla YSK'ya taşınan 'geçersiz oyların yeniden sayılması' kararının iptal talebi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tarafından reddedildi. İşte detaylar...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kütahya'da yerel seçimlerde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
KURUL TOPLANTISI SÜRÜYOR
YSK'nin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerden gelen itirazları değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği kurul toplantısı sürüyor.
OYLAR YENİDEN SAYILACAK
Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Seçim Kurulunun Belediye Başkanlığı seçimleri için oyların yeniden sayılması kararına CHP'nin yaptığı itiraz YSK tarafından reddedildi. Buna göre, ilde oylar yeniden sayılacak.
KİM KAÇ İLÇE ALDI?
Yerel seçimlerde Kütahya'da resmi olmayan sonuçlara göre Kütahya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 29'unu alan CHP'nin adayı Eyüp Kahveci belediye başkanlığını kazandı. İlçelerin 3'ündü CHP, 1'inde Yeniden Refah Partisi, 6'sında MHP, 2'sinde ise AK Parti kazandı.
MHP SONUÇLARA İTİRAZ ETTİ
MHP'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bazı sandıklarda usulsüzlükler olduğunu iddia ederek İlçe Seçim Kurulu'na seçim iptali ve yeniden sayım için başvuruda bulunmuştu.
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