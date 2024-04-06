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YSK'dan Kütahya için flaş karar: Oylar yeniden sayılacak

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 06.04.2024 16:22
Güncelleme:06.04.2024 16:22
Yüksek Seçim Kurulu Kütahya'da oyların yeniden sayılmasına karar verdi. CHP, Kütahya'da il seçim kurulunun vermiş olduğu 'oylar yeniden sayılsın' kararına itiraz etmişti. YSK bu itirazı reddetti. Kütahya'da oylar yeniden sayılacak.
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