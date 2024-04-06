06 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz...

Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA