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Beşiktaş'taki yangında ihmaller zinciri! Tadilatı hızlandırmak için skandal ihmal: Bayrama kadar açmazsak zarar ederiz

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
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Beşiktaş’taki yangında ihmaller zinciri! Tadilatı hızlandırmak için skandal ihmal: Bayrama kadar açmazsak zarar ederiz

Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi feci şekilde can verirken 9 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Tadilatta çalışan ve ölen demir işçilerinin patronu Kahraman Erdem, normal şartlarda tadilat yapılacak alandaki bütün yanıcı ve tehlikeli malzemeleri söktükten sonra tadilata başlamaları gerektiğini ancak böyle yapmadıklarını söyledi. Erdem ayrıca "Raamzan ayı bitmeden tadilatın bitmesi gerekiyor. Yoksa büyük maddi kayıp yaşarız" diyerek kendilerinde istekte bulunulduğunun da altını çizdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıkmış, korkunç olayda 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken 9'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 8'i "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklanırken, şüpheli Fatma D, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüpheli şahısların savcılıktaki ifadelerine Sabah ulaştı.

TATBİKAT YAPILDIĞINI GÖRMEDİM

Şüpheli Arda Arman Perihan, işletmede halkla ilişkiler görevini üstlendiğini yangının olduğunu arkadaşının haber vermesiyle öğrendiğini belirterek, olay yerine gittiğinde itfaiye ekiplerine yardım etmek istediğinde yoğun dumandan dolayı faydası olmadığını söyledi. Şüpheli, işletmenin yangın esnasında yapılacaklarla ilgili eğitim vermediğini ayrıca daha öncesinden tatbikat yapıldığını da görmediğini kaydetti. Şüphelilerden İbrahim Bildirici, iş yerinde on yıldır elektrikçi olarak çalıştığını personele yangın söndürücü cihazların yeri ve acil çıkış kapısının gösterildiğini ifade ederek yangın günü işletmede olmadığını olayda kusuru olmadığını ileri sürdü.

SORUMLULUK ŞEHZADE'YE AİT

Şüpheli İsmet Şen, ise savunmasında serbest bırakılmayı talep ederek, "İş yerinde tadilatı yapan şahısları bildiğim kadarıyla Şehzade Şekergümüş bulmuştu. Benim bu aşamada dahilim olmamıştır, tadilata gelen kişileri tanımıyorum, hatta tadilat sırasında hiç oraya gelmediğim için onları görmedim. Sorumluluğun Şehzade Şekergümüş'e ait olduğunu düşünüyorum."dedi.

YANGIN EĞİTİMİ YOK

Şüpheli Çağatay Altunel, olay günü işletmede olmadığını, iş yerinin son 1 yıl içinde uygulamalı ve teorik yangın eğitiminin olmadığını, yaşananlardan dolayı psikolojisinin bozulduğunu kaydederek suçlamaları reddetti.

"TEHLİKELİ MADDELERİ SÖKMEMİZ GEREKİYORDU"

Ölen demir işçilerinin patronu Kahraman Erdem, suçlamaları redederek "Normalde bizim tadilat yapılacak alana alandaki bütün yanıcı ve tehlikeli malzemeler söküldükten sonra girmemiz gerekiyordu ve en az bir ay çalışmamız vardı, ancak ilk toplantıda Ramazan ayı bitmeden tadilatın bitmesi gerektiği aksi halde Bayramda mekanı açamayacaklarını ve bunun büyük bir maddi kayba yol açacağını söylediler. Biz de kısıtlı olsa da kabul ettik, yaşananlardan dolayı üzgünüm "şeklinde konuştu.

İşletme sahibi şüpheli Şüpheli Şehzade Şekergümüş üzerine atılı suçlamaları redderek serbest bırakılmayı talep etti.

MAĞDUR EDİLDİK
Şüphelilerden Dursun Çelik, savunmasında, işlerini bir gün öncesinden bitirdiklerini yapılan tadilatla ilgilerinin bulunmadığını söyledi. Satılan ürünlerin teslimatının yapıldığını mağdur olduklarını iddia ederek serbest bırakılmayı talep etti. Şüpheli Fatma D., herhangi işletmeyle ilgisinin bulunmadığı bundan dolayı kusurunun olmadığını iddia ederek suçlamaları reddetti.

ORGANİZASYONA DAHİL DEĞİLİM

Şüpheli Mehmet Menduh Ceylan, işletmenin muhasebe işleri dışında herhangi bir organizasyona dahil olmadığını söyledi. Yangının birden geliştiğini ölenler arasında arkadaşlarının olduğunu bu durumdan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Şüpheli Sibel Çelik, olayda kusurunun olmadığını iddia ederek serbest bırakılmayı talep etti.

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