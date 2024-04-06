Beşiktaş’taki yangında ihmaller zinciri! Tadilatı hızlandırmak için skandal ihmal: Bayrama kadar açmazsak zarar ederiz

"TEHLİKELİ MADDELERİ SÖKMEMİZ GEREKİYORDU"

Ölen demir işçilerinin patronu Kahraman Erdem, suçlamaları redederek "Normalde bizim tadilat yapılacak alana alandaki bütün yanıcı ve tehlikeli malzemeler söküldükten sonra girmemiz gerekiyordu ve en az bir ay çalışmamız vardı, ancak ilk toplantıda Ramazan ayı bitmeden tadilatın bitmesi gerektiği aksi halde Bayramda mekanı açamayacaklarını ve bunun büyük bir maddi kayba yol açacağını söylediler. Biz de kısıtlı olsa da kabul ettik, yaşananlardan dolayı üzgünüm "şeklinde konuştu.

İşletme sahibi şüpheli Şüpheli Şehzade Şekergümüş üzerine atılı suçlamaları redderek serbest bırakılmayı talep etti.