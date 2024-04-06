06 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi saldırısı ile bağlantılı kişilere operasyon! DEAŞ'a bir darbe daha

İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi saldırısı ile bağlantılı kişilere operasyon! DEAŞ'a bir darbe daha

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
ABONE OL
İstanbul’daki Santa Maria Kilisesi saldırısı ile bağlantılı kişilere operasyon! DEAŞ’a bir darbe daha

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen Santa Maria Kilisesi saldırısı ile ilgili olayın failleri ile bağlantılı ve irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ terör örgütüne operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 48 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA