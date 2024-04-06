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DEM’li milletvekili Zeynep Oduncu teröristin tabutunu taşıdı!

Giriş Tarihi: 06.04.2024
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DEM’li milletvekili Zeynep Oduncu teröristin tabutunu taşıdı!

Terör siyasi ayağı DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Tunceli'de terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlar sırasında ölü ele geçirilen, terör örgütünün sözde komutanlarından "Eddesa Cejna" kod adlı Ece Yılmaz isimli teröristin cenazesini taşırken görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında 14 Ekim 2023 tarihinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

PKK'NIN SÖZDE SORUMLUSU SARI TORBAYA!

Düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde komutanlarından Eddesa Cejna kod adlı Ece Yılmaz etkisiz hale getirildi.

DEM Batman Milletvekili Zeynep Oduncu DEM Batman Milletvekili Zeynep Oduncu

Teröristin cenazesinin bulunduğu tabutu taşıyanlar arasında DEM Batman Milletvekili Zeynep Oduncu'nun da yer alması dikkat çekti.

Tabuta omuz veren Milletvekili Zeynep Oduncu, tabutu mezara kadar taşıdı. Cenaze sırasında terör örgütü PKK lehine slogan atıldı.

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