AK Parti 81 ilde yeniden sahaya iniyor! Başkan Erdoğan talimat verdi: 40 soruluk anket
31 Mart Pazar günü yapılan seçimin ardından Başkan Erdoğan liderliğinde geçtiğimiz gün yapılan AK Parti MYK toplantısında oy kaybının nedenlerinin araştırılması için oluşturulan çalışma kurullarında nelerin masaya yatırılacağı belirlendi. AK Parti 81 ilde yeniden sahaya inerek, 40 soruluk bir anket yapacak.
Seçimin ardından geçen salı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında oy kaybının nedenlerini araştırması için oluşturulan çalışma kurullarının neleri masaya yatıracağı belirlendi.
AR-GE'den Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'e bağlı kurulacak çalışma kurulları, özellikle seçmenin davranışını etkileyen nedenleri birçok başlık altında inceleyecek. Bu başlıkların başında ekonomi, emekliler, siyaset, teşkilat ve belediye başkanlarının belirlenme süreci geliyor.
MYK'da parti kurmaylarınca seçmenin davranışını son 10 gün belirlediği, parti oyunun en çok bu süreçte eridiği değerlendirilmişti. Tespitler doğrultusunda, çalışma gruplarından bir ekip özellikle bu süreci inceleyecek ve son 10 günde seçmen davranışını neyin etkilediğinin analizini yapacak.
40 SORULUK ANKET
Hürriyet'in haberine göre AK Parti 81 ilde yeniden sahaya iniyor. Buna göre büyükşehir, il, ilçe ve belde fark etmeksizin buralarda seçmenin kendisine neden oy vermediğine dair yaklaşık 40 soruluk açık uçlu anket yapacak. Vatandaşa, "Ne beklentiniz var?", "AK Parti belediyesinden memnun muydunuz?", "Neden sandığa gitmediniz?" gibi sorular sorulacak. Anketler çalışma kurullarında değerlendirilip, Erdoğan'a sunulacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en hızlı jetleri belli oldu! ✈️ Resmen ışıkla yarışıyorlar
- 1999 2005 2008 sigorta girişi olanlara tam 12'den vurdu! 47 48 49 50 yaş üstüne altın tepside emeklilik
- Dünyanın En Güzel Şehirleri Ortaya Çıktı: Seyahat Rotanızı Yenileyin! 3 Türk Şehri de listede
- İnşirah Suresi: Kadir Gecesi'nde Kalbin Ferahlaması, Rahatlama ve Bolluk! İşte İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı...
- Cuma ve Kadir Gecesi MESAJLARI 2024 | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa resimli Cuma tebrik mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Hangi sureler okunur, kaç rekat? İşte okunacak dualar...
- İşçilere ilave ödeme takvimi şekillendi! Cumadan Pazartesiye takır takır yatacak! 10.272, 10.842, 11.772, 13.011 TL…
- Liste yayımlandı, SSK, BAĞ-KUR, 4C'li emekliye 17.345 TL piyango! 10.150 üstü 23 bin TL altı maaş alana Cuma C.tesi bankaya yatacak
- Bugün Kandil mi, ne kandili? Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin faziletleri...
- Kadir Gecesi Mesajları 2024 | Hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun, anlamlı Kadir Gecesi kutlama mesajları ve sözleri! Instagram, WhatsApp, Twitter(X)...
- Ehliyetini kaybetmek istemeyen elini çabuk tutsun! Yeni dönemin fişeği ateşlendi! Bunu yapmayana…
- Gönül Dağı'nda yıldırım gibi veda! Gönül Dağı 134. bölüm fragmanı: Çorap söküğü gibi dağılacak