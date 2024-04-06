AK Parti 81 ilde yeniden sahaya iniyor! Başkan Erdoğan talimat verdi: 40 soruluk anket

40 SORULUK ANKET

Hürriyet'in haberine göre AK Parti 81 ilde yeniden sahaya iniyor. Buna göre büyükşehir, il, ilçe ve belde fark etmeksizin buralarda seçmenin kendisine neden oy vermediğine dair yaklaşık 40 soruluk açık uçlu anket yapacak. Vatandaşa, "Ne beklentiniz var?", "AK Parti belediyesinden memnun muydunuz?", "Neden sandığa gitmediniz?" gibi sorular sorulacak. Anketler çalışma kurullarında değerlendirilip, Erdoğan'a sunulacak.