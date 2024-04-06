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AK Parti 81 ilde yeniden sahaya iniyor! Başkan Erdoğan talimat verdi: 40 soruluk anket

Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
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AK Parti 81 ilde yeniden sahaya iniyor! Başkan Erdoğan talimat verdi: 40 soruluk anket

31 Mart Pazar günü yapılan seçimin ardından Başkan Erdoğan liderliğinde geçtiğimiz gün yapılan AK Parti MYK toplantısında oy kaybının nedenlerinin araştırılması için oluşturulan çalışma kurullarında nelerin masaya yatırılacağı belirlendi. AK Parti 81 ilde yeniden sahaya inerek, 40 soruluk bir anket yapacak.

Seçimin ardından geçen salı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında oy kaybının nedenlerini araştırması için oluşturulan çalışma kurullarının neleri masaya yatıracağı belirlendi.

AR-GE'den Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'e bağlı kurulacak çalışma kurulları, özellikle seçmenin davranışını etkileyen nedenleri birçok başlık altında inceleyecek. Bu başlıkların başında ekonomi, emekliler, siyaset, teşkilat ve belediye başkanlarının belirlenme süreci geliyor.

MYK'da parti kurmaylarınca seçmenin davranışını son 10 gün belirlediği, parti oyunun en çok bu süreçte eridiği değerlendirilmişti. Tespitler doğrultusunda, çalışma gruplarından bir ekip özellikle bu süreci inceleyecek ve son 10 günde seçmen davranışını neyin etkilediğinin analizini yapacak.

40 SORULUK ANKET
Hürriyet'in haberine göre AK Parti 81 ilde yeniden sahaya iniyor. Buna göre büyükşehir, il, ilçe ve belde fark etmeksizin buralarda seçmenin kendisine neden oy vermediğine dair yaklaşık 40 soruluk açık uçlu anket yapacak. Vatandaşa, "Ne beklentiniz var?", "AK Parti belediyesinden memnun muydunuz?", "Neden sandığa gitmediniz?" gibi sorular sorulacak. Anketler çalışma kurullarında değerlendirilip, Erdoğan'a sunulacak.

Değerlendirmelerde bazı yerlerde 2019 seçimlerine benzer aday ile teşkilat arasında yaşanan sorunların olduğu da belirtildi. AK Parti kurmayları, "Teşkilatlarla sorun yaşayan yerler oldu. Aday tek başına mücadele etti" dedi.

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