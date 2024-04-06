06 Nisan 2024, Cumartesi
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İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi saldırısı ile bağlantılı kişilere operasyon! DEAŞ'a bir darbe daha
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen Santa Maria Kilisesi saldırısı ile ilgili olayın failleri ile bağlantılı ve irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ terör örgütüne operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 48 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.