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Dışişleri Bakanlığından Ruanda’da soykırımının 30. yılında taziye mesajı

Giriş Tarihi: 06.04.2024
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Dışişleri Bakanlığından Ruanda’da soykırımının 30. yılında taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Ruanda Cumhuriyeti’nde 1994 yılında Tutsilere yönelik soykırımın 30’uncu yılı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

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