YSK'dan Kayseri'deki o ilçeler için flaş karar: Seçimler yeniden yapılacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim itirazlarını değerlendirmeyi sürdürüyor. Son olarak Bir il, 20 ilçe ve 3 belde için yapılan, "oyların yeniden sayılması", "seçimin iptali" ve "seçimin yenilenmesi" başvurularını değerlendiren YSK, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti'nin "ilçe belediye seçimlerinin iptaline yönelik verilen kararın kaldırılması" yönündeki talebini reddetti. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde de CHP'nin "belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki kararların kaldırılması" talebini de reddeden YSK, Hilvan ve Pınarbaşı ilçelerinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
YSK, bugünkü toplantısında, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına yaptığı başvuruları inceledi.
DEM PARTİ'NİN TALEBİNİ REDDETTİ
Bir il, 20 ilçe ve 3 belde için yapılan, "oyların yeniden sayılması", "seçimin iptali" ve "seçimin yenilenmesi" başvurularını değerlendiren YSK, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti'nin "ilçe belediye seçimlerinin iptaline yönelik verilen kararın kaldırılması" yönündeki talebini reddetti.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde de CHP'nin "belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki kararların kaldırılması" talebini de reddeden YSK, Hilvan ve Pınarbaşı ilçelerinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
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