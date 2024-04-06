YSK’dan Kayseri’deki o ilçeler için flaş karar: Seçimler yeniden yapılacak





DEM PARTİ'NİN TALEBİNİ REDDETTİ

Bir il, 20 ilçe ve 3 belde için yapılan, "oyların yeniden sayılması", "seçimin iptali" ve "seçimin yenilenmesi" başvurularını değerlendiren YSK, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti'nin "ilçe belediye seçimlerinin iptaline yönelik verilen kararın kaldırılması" yönündeki talebini reddetti.