Başkan Erdoğan Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i ziyaret etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i ziyaret etti. Erdoğan Topkapı Sarayı'nda bulunan kutsal emaneti salavatlar eşliğinde bizzat kendi açtı. İşte o görüntüler...

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