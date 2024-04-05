İYİ Parti’nin Olağanüstü Kongre tarihi netleşti! Meral Akşener aday olacak mı? 2 rakip birden...

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz



Poyraz, konuya ilişkin şunları aktardı: "İYİ Parti'nin kendi adayları ile seçime girmesi Genel İdare Kurulu'nun kararıdır. 'Neden böyle bir sorumluluğu üstleniyorsunuz, Kurul halinde verilen bir karar, neden siz üstleniyorsunuz?' sorusunu sordum. 'Böyle gerekiyor, bu benim sorumluluğum' dedi. 'Gereğini yerine getiririm' cümlesini sonraki birkaç esnaf gezisinde de ifade etmeye başladı. Bu da parti içerisinde zaman zaman konuşuldu. Sayın Akşener'in bu konuya ilişkin net bir ifadesi var. Net ifadesi sonrasında da bir kurultay kararı verdi. Bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman Meral Akşener'in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti. Meral Akşener "Demokrasilerde her konu tartışılabilir ama tek bir konu tartışılamaz, o da seçmenin hür iradesiyle sandığa attığı oyudur. Yani milletin sandıkta gösterdiği iradedir. Çünkü demokrasinin en temel ölçütü milletin hür iradesini yansıtma şartlarına sahip olabilmesidir." dedi.