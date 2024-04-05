İYİ Parti'nin Olağanüstü Kongre tarihi netleşti! Meral Akşener aday olacak mı? 2 rakip birden...
Son dakika haberine göre 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapılacağını açıkladığı Olağanüstü Kongre'nin tarihi 27 Nisan olarak netleşti. Kongrede Meral Akşener'in yeniden aday olabileceği iddia edildi. Kongre öncesi Akşener'e 2 rakip çıktı.
Seçim sonrası ilk kez kameralar karşısına geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; "Parti tüzüğümüzün genel başkan olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" demişti. İYİ Parti'nin Kongre tarihi 27 Nisan olarak belirlendi. Öte yandan Kongrede Meral Akşener'in aday olabileceği de iddia edildi.
AKŞENER'E İKİ RAKİP: "SÜRECİN İÇİNDEYİM"
Öte yandan İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'ın basın mensuplarının "Aday mısınız?" sorusu üzerine "Sürecin içindeyim" yanıtı verdiği öğrenildi.
"İYİ PARTİ GENEL BAŞKANLIĞINA ADAYIM"
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodazgenel de başkanlık için aday olduğunu duyurdu.
Kodaz'ın adaylığını duyurduğu açıklaması şöyle: "İYİ Partimizin olağanüstü kurultay kararı aldığını Sn. Akşener ilan etmiştir. Yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayımızda İYİ Parti genel başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım."
"AKŞENER'İN ADAY OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, geçtiğimiz günlerde Akşener'in seçim öncesi "Başarısız olursam gereğini yapacağım." açıklamalarını hatırlatıp "Akşener'in aday olmayacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.
Poyraz, konuya ilişkin şunları aktardı: "İYİ Parti'nin kendi adayları ile seçime girmesi Genel İdare Kurulu'nun kararıdır. 'Neden böyle bir sorumluluğu üstleniyorsunuz, Kurul halinde verilen bir karar, neden siz üstleniyorsunuz?' sorusunu sordum. 'Böyle gerekiyor, bu benim sorumluluğum' dedi. 'Gereğini yerine getiririm' cümlesini sonraki birkaç esnaf gezisinde de ifade etmeye başladı. Bu da parti içerisinde zaman zaman konuşuldu. Sayın Akşener'in bu konuya ilişkin net bir ifadesi var. Net ifadesi sonrasında da bir kurultay kararı verdi. Bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman Meral Akşener'in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum."
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti. Meral Akşener "Demokrasilerde her konu tartışılabilir ama tek bir konu tartışılamaz, o da seçmenin hür iradesiyle sandığa attığı oyudur. Yani milletin sandıkta gösterdiği iradedir. Çünkü demokrasinin en temel ölçütü milletin hür iradesini yansıtma şartlarına sahip olabilmesidir." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı, siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymanın herkesin görevi olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir devlet olma vasfı gereğince İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Her zaman yaptığımız gibi seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi ve öz eleştirilerimizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra milletimizin bize vermiş olduğu mesaj ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. Nitekim tam da bu sebeple parti tüzüğümüzün genel başkan olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.
Milletimizin her bir ferdi şundan emin olsun ki, sandıkta açıkça ortaya konan iradeyle Türkiye için hak arayışında, huzur arayışında, refah arayışında İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de milletin önünde veya arkasında değil, her zaman milletimizin yanı başında olacaktır."
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