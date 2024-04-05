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MSB'den kış tatbikatı! Başarıyla tamamlandı

Giriş Tarihi: 05.04.2024
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MSB’den kış tatbikatı! Başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kış-2024 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi. Tatbikatın başarıyla tamamlandığı bildirilen paylaşımda, eğitim görüntülerine de yer verildi.

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