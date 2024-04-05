Gayrettepe’deki 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında 8 kişi tutuklandı

İstanbul Gayrettepe'de bulunan 'Masquerade' isimli gece kulübündeki tadilat sırasında çıkan yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alınıştı.