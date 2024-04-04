Masquerade faciasından kim sorumlu? Şişli'deki yangın 29 kişiye mezar olmuştu | Ruhsat var rapor yok

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 16 katlı binanın bodrum katındaki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Acı olayla ilgili yeni detaylara da ulaşılıyor. 'Masquerade' adlı gece kulübünün alkollü restoran olarak ruhsat aldığı, ruhsatın gece kulübü olarak değiştirdiği ancak bu değişim ile birlikte yeni bir itfaiye raporunun alınmadığı ortaya çıkarken, tadilat için Beşiktaş Belediyesi'nden herhangi bir iznin alınmadığı ve bilgi dahil verilmediği belediye tarafından açıklandı.

Sabah Giriş Tarihi: 04.04.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 09:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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