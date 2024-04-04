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Haberler Galeri Masquerade faciasından kim sorumlu? Şişli'deki yangın 29 kişiye mezar olmuştu | Ruhsat var rapor yok

Masquerade faciasından kim sorumlu? Şişli'deki yangın 29 kişiye mezar olmuştu | Ruhsat var rapor yok

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 16 katlı binanın bodrum katındaki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Acı olayla ilgili yeni detaylara da ulaşılıyor. 'Masquerade' adlı gece kulübünün alkollü restoran olarak ruhsat aldığı, ruhsatın gece kulübü olarak değiştirdiği ancak bu değişim ile birlikte yeni bir itfaiye raporunun alınmadığı ortaya çıkarken, tadilat için Beşiktaş Belediyesi'nden herhangi bir iznin alınmadığı ve bilgi dahil verilmediği belediye tarafından açıklandı.

Sabah
Giriş Tarihi: 04.04.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 09:03
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Masquearade faciasından kim sorumlu? Şişli’deki yangın 29 kişiye mezar olmuştu | Ruhsat var rapor yok

İstanbul Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciasının nasıl ve neden yaşandığına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

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Masquearade faciasından kim sorumlu? Şişli’deki yangın 29 kişiye mezar olmuştu | Ruhsat var rapor yok

Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki Sinan Pasajı'nın altında yer alan Masquerade Club isimli eğlence mekânında önceki gün saat 12.47'de çıktı.

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Masquearade faciasından kim sorumlu? Şişli’deki yangın 29 kişiye mezar olmuştu | Ruhsat var rapor yok

Türkiye'nin en eski gece kulüplerinden biri olan mekânda, ramazan nedeniyle kapsamlı bir tadilat yapılıyordu. İki kapısı bulunan kulübün cadde kenarındaki ana giriş kapısı tadilat dolayısıyla kilitliydi.

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Masquearade faciasından kim sorumlu? Şişli’deki yangın 29 kişiye mezar olmuştu | Ruhsat var rapor yok

Arka tarafta 16 katlı bir binanın yanında bulunan arka girişindeki merdivenlerin demir parmaklıklarına kaynak yapıldığı sırada kıvılcımlar ses izolasyonunu sağlayan elyaf malzemeleri tutuşturdu.

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Masquearade faciasından kim sorumlu? Şişli’deki yangın 29 kişiye mezar olmuştu | Ruhsat var rapor yok

Bir anda alevlerin sardığı gece kulübünde can pazarı yaşandı.