Son dakika | MİT’ten Suriye’de iki operasyon! PKK/YPG’li Sorhin Çele kod isimli Vahide Atalay öldürüldü, PKK/YPG’li İpek Demir yakalandı

PKK'NIN HEDEF ŞAŞIRTMA TAKTİĞİ

MİT'in sınır ötesinde PKK'ya karşı düzenlediği başarılı operasyonlar nedeni ile örgüt "hedef şaşırtma" yöntemini uygulamaya başladı. Örgüt, Ayn El Arab'ta yerel halktan paralı unsur devşirerek, onları görünür kılmaya başladı.

Bu sayede Irak'tan gelen örgüt kadrolarını yer altına çekebileceklerdi. Ancak, örgütün bu taktiği de işe yaramadı, MİT'in operasyonuna engel olamadı.

Vahide Atalay, ilk olarak 2004'te örgüte müzahir şahıslarca düzenlenen canlı kalkan eylemlerine katıldı. 2006'da ise örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Atalay, 2006-2014 yılları arasında Irak'ta faaliyetlerde bulundu.

Sorhin Çeleʺ kod isimli Vahide Atalay

2014 yılında Suriye'ye geçerek Kamışlı, Ayn El Arab ve Rasulayn bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttü. Girdiği çatışmalarda yaralanması akabinde yerel halktan örgüte katılım sağlanması konusunda faaliyet yürütmeye başladı.

Atalay, 2022 yılından itibaren Ayn El Arab YPJ sözde sorumlusu olarak görev alıyordu.

PKK/YPG'nin sözde sorumlularından İpek Demir



SÖZDE SORUMLU SURİYE'DE YAKALANDI

MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlularından "Çavre Gever" kod adlı İpek Demir'i Aynularap'ta düzenlediği operasyonla yakaladı.

Türkiye'ye getirilen Demir'in, örgüte 2010'da Hakkari'de katıldığı ve yaklaşık 7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde faaliyet yürüttüğü, 2017'de de terör örgütü tarafından Suriye'ye gönderildiği öğrenildi.