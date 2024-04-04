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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! "Çember-16" operasyonlarında 2 bin 66 firari yakalandı

Mehmet Karataş
Giriş Tarihi: 04.04.2024
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Çember-16 operasyonlarında 2 bin 66 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "aranan şahıslara yönelik" 81 ilde 4 gündür yürütülen "Çember-16" operasyonlarında 2 bin 66 firarinin yakalandığını bildirdi.

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