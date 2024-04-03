Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Gazze açıklaması: Elimizden geleni elimizle, dilimizden geleni dilimizle...

"ELİMİZDEN GELENİ ELİMİZLE, DİLİMİZDEN GELENİ DİLİMİZLE YAPMAMIZ LAZIM"

Erbaş, bayram namazında mazlumlara dua edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gazze, Filistin yanıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde mazlum, mağdur, garip gureba insanlar var. Onlara dua etmemiz lazım. Elimizden geleni elimizle, dilimizden geleni dilimizle yapmamız lazım. Bunları da yapamazsak kalbimizle buğzetmemiz lazım. Elimizden yardım yapmak geliyor. Keşke daha ötesini yapmak gelse de onu yapsak. Bütün dünyanın dikkatini çekmeye ve bu zulmün, soykırımın, katliamın durması için her türlü çağrıyı ilk günden itibaren yapmaya gayret ediyoruz."

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman da katıldı.