Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi
Erzincan merkeze bağlı Girlevik köyünde 2 kadın muhtar adayı eşit oy aldı. 12 oydan 6'sı Edanur Akbaş'a, 6 oy da Rukiye Tutan'a gitti. Muhtar kura ile belirlendi.
Girlevik köyünde 12 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.
Köy okulunda kurulan sandıkta oylarını kullanan seçmenler, 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı.
12 oydan 6 oy Edanur Akbaş, 6 oy da Rukiye Tutan aldı.
Oylar eşit çıkınca muhtar çekilen kura sonucu belirlendi. Sandık başkanınca belirlenen tarafsız bir kişi tarafından çekilen kurada adı çıkan Edanur Akbaş, Girlevik köyünün yeni muhtarı oldu.
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