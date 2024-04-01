Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi





12 oydan 6 oy Edanur Akbaş, 6 oy da Rukiye Tutan aldı.

Oylar eşit çıkınca muhtar çekilen kura sonucu belirlendi. Sandık başkanınca belirlenen tarafsız bir kişi tarafından çekilen kurada adı çıkan Edanur Akbaş, Girlevik köyünün yeni muhtarı oldu.