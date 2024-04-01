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Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi

Erzincan merkeze bağlı Girlevik köyünde 2 kadın muhtar adayı eşit oy aldı. 12 oydan 6'sı Edanur Akbaş'a, 6 oy da Rukiye Tutan'a gitti. Muhtar kura ile belirlendi.

Girlevik köyünde 12 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Köy okulunda kurulan sandıkta oylarını kullanan seçmenler, 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı.



12 oydan 6 oy Edanur Akbaş, 6 oy da Rukiye Tutan aldı.

Oylar eşit çıkınca muhtar çekilen kura sonucu belirlendi. Sandık başkanınca belirlenen tarafsız bir kişi tarafından çekilen kurada adı çıkan Edanur Akbaş, Girlevik köyünün yeni muhtarı oldu.

Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendiOylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi OYLAR EŞİT ÇIKINCA MUHTAR KURA İLE BELİRLENDİ

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