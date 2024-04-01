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Eylem hazırlığı yapan teröristlere 4 ilde operasyon! 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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Eylem hazırlığı yapan teröristlere 4 ilde operasyon! 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-19” operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

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