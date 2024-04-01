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Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi

İHA
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Giriş: 01.04.2024 09:26
Erzincan merkeze bağlı Girlevik köyünde 2 kadın muhtar adayı eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.
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