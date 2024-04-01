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“Bozdoğan-19” operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

İHA
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Giriş: 01.04.2024 09:07
Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Bozdoğan-19” operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.
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