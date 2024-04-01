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Son dakika | YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklamalar

Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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Son dakika | YSK Başkanı Ahmet Yener’den flaş açıklamalar

Son dakika haberi... YSK Başkanı Ahmet Yener 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yener açıklamasında seçime katılım oranının yüzde 78.11 olduğunu ifade etti.

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