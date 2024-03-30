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Yerel seçimlere saatler kaldı! Başkan Erdoğan Arnavutköy ve Güngören'de! Miting alanında büyük coşku...

Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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Yerel seçimlere saatler kaldı! Başkan Erdoğan Arnavutköy ve Güngören’de! Miting alanında büyük coşku...

Yerel seçimlere artık saatler kalırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutköy'de düzenlenen miting programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan bu miting sonrası Güngören'e geçerek vatandaşlara seslenecek.

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