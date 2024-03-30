30 Mart 2024, Cumartesi
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YSK seçimleri "kokpit"ten takip edecek

Giriş Tarihi: 30.03.2024
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YSK seçimleri kokpitten takip edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını "kokpit" adı verilen ekrandan anlık olarak takip edecek. YSK seçime ilişkin tüm hazırlıklarını tamamladı.

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