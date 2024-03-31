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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu kullandı: Tüm milletimize teşekkür ediyorum

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu kullandı: Tüm milletimize teşekkür ediyorum

Son dakika haberine göre Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Bahçeli, "Tüm milletimize teşekkür ediyorum." dedi.

Son dakika haberine göre Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Yeni yüzyılın Mahalli İdareler seçiminin ilkini gerçekleştiriyoruz. Milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum. Partiye geçiyorum şimdi.

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