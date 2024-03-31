Hamza Dağ oyunu kullandı! Kızı ve eşi A Haber’e konuştu

"İZMİRLİ HEMŞEHRİMİZ KAZANACAK"

Oy kullanma işlemi sonrası açıklamalarda bulunan Hamza Dağ, "Çok güzel bir kampanya dönemi geçirdik İzmir'de. Heyecanlı, keyifli, saygıyı aşağı indirmeyen, saygılı, birbirine karşı yıkıcı olmayan, yapıcı bir şekilde bir kampanya dönemi geçirdik. Sadece projelerimizi konuşacağız. Demiştik. 70 günü bu şekilde geçirdik. Şimdi bugün de demokrasi sınavının en güzeli yaşıyoruz. Ve inşallah huzurlu bir seçim dönemi ve seçim günü geçiririz. Bu akşam çıkacak olan sonuçta ve inanıyorum ki 4,5 milyon İzmirli hemşehrimiz kazanacak. Hiç kimse kaybetmeyecek. Herkesin kazandığı bir dönem olacak. Ve yarından itibaren de 30 ilçemiz, büyükşehirimiz ve muhtarlarımıza birlikte inşallah çok güzel bir hizmet süreci başlayacak" dedi.