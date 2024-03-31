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Hamza Dağ oyunu kullandı! Kızı ve eşi A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Hamza Dağ oyunu kullandı! Kızı ve eşi A Haber’e konuştu

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir Bayraklı’daki Şehit Nazım Bey İlkokulu’nda oyunu kullandı. Dağ'ın eşi Zeynep Dağ ve ilk kez oy kullanan kızı Zümra Dağ, duygularını A Haber'e anlattı.

Türkiye yerel seçimler için sandık başına gitti. A Haber muhabiri Sefer Ayçe İzmir'deki seçim atmosferini aktardı.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir Bayraklı'daki Şehit Nazım Bey İlkokulu'nda oyunu kullandı.

KIZI İLK OYUNU KULLANDI

Hamza Dağ, "Kızım 25 Mart 2006 doğumlu ilk oyunu 25 Mart 4 gün ile bize kullanmış oldu. 18'e 25 Mart'ta bastı ilk oyunu da bugün kullanıyor. Herhalde oyunu bana verir bilemiyorum artık." dedi.

Duygularını A Haber'e anlatan Zümra Dağ, "İlk oyumu böyle bir seçimde kullanmak heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Dağ'ın eşi Zeynep Dağ ise "Heyecanlıyız, umutluyuz hamd olsun bekliyoruz inşallah. Hepimiz için hayırlısı olsun." şeklinde konuştu.

"İZMİRLİ HEMŞEHRİMİZ KAZANACAK"

Oy kullanma işlemi sonrası açıklamalarda bulunan Hamza Dağ, "Çok güzel bir kampanya dönemi geçirdik İzmir'de. Heyecanlı, keyifli, saygıyı aşağı indirmeyen, saygılı, birbirine karşı yıkıcı olmayan, yapıcı bir şekilde bir kampanya dönemi geçirdik. Sadece projelerimizi konuşacağız. Demiştik. 70 günü bu şekilde geçirdik. Şimdi bugün de demokrasi sınavının en güzeli yaşıyoruz. Ve inşallah huzurlu bir seçim dönemi ve seçim günü geçiririz. Bu akşam çıkacak olan sonuçta ve inanıyorum ki 4,5 milyon İzmirli hemşehrimiz kazanacak. Hiç kimse kaybetmeyecek. Herkesin kazandığı bir dönem olacak. Ve yarından itibaren de 30 ilçemiz, büyükşehirimiz ve muhtarlarımıza birlikte inşallah çok güzel bir hizmet süreci başlayacak" dedi.

Hamza Dağ oyunu kullandı!Hamza Dağ oyunu kullandı! HAMZA DAĞ OYUNU KULLANDI!

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