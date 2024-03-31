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Devlet Bahçeli oyunu kullandı: Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2024 13:01
Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Bahçeli, "Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyor sağlıklar diliyorum" dedi.
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