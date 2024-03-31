MHP Belediye Başkan adayının aracına silahlı saldırı! Tüfekle ateş açtılar

KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLERCE TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

İddiaya göre, Bişkin ve beraberindeki 3 kişi, gece saatlerinde dua etmek için Topaldede Türbesi'ne gitti. Türbe dönüşünde Bişkin'in bulunduğu araca kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı.