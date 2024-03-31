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MHP Belediye Başkan adayının aracına silahlı saldırı! Tüfekle ateş açtılar

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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MHP Belediye Başkan adayının aracına silahlı saldırı! Tüfekle ateş açtılar

Türkiye yerel seçimlere giderken Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinin MHP'li Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Bişkin'in aracına kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açılarak saldırı düzenlendi. Yaralanan kimsenin olmadığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde MHP Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Bişkin'in aracına silahlı saldırıda bulunuldu.

KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLERCE TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI
İddiaya göre, Bişkin ve beraberindeki 3 kişi, gece saatlerinde dua etmek için Topaldede Türbesi'ne gitti. Türbe dönüşünde Bişkin'in bulunduğu araca kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı.

KİMSE YARALANMADI
Yaralanan kimsenin olmadığı olayda aracın camına saçmalar isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, MHP İl Başkanı Murat Abalı da olay yerine gelerek Bişkin'den bilgi aldı.

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