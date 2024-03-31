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Türkiye sandık başına gidiyor! İstanbul'da oy pusulaları okullara getirildi

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Türkiye sandık başına gidiyor! İstanbul’da oy pusulaları okullara getirildi

İstanbul'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya saatler kala oy pusulaları güvenlik önlemleri altında okullara getirildi.

Türkiye saatler sonra sandık başına gidiyor.




İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başlamadan önce görevliler, oy pusulalarını seçim kurullarından sabahın erken saatlerinde aldı.

Oy pusulaları güvenlik önlemleri altında okullara getirilmeye başlandı.

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