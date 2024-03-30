Son seçim gecesi İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye rüşvet skandalı: "CHP tarafından operasyona maruz kalıyoruz"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

"Kamuoyunun Dikkatine! Son gece bile CHP tarafından operasyona maruz kalıyoruz. Dün bir ilçemizde, İmamoğlu'nun operasyon aparatı İbrahim Özkan aracılığıyla belediye başkan adayımıza siyasi rüşvet olarak bir iştirakin genel müdür yardımcılığı ve simdiye kadar yaptığı seçim masrafının ödenmesi teklif edildi. Bugün yine aynı ilçede, bir ilçe başkan yardımcımız rüşvet karşılığı beraberindeki bazı kişilerle istifa etti ve CHP'yi destekleyeceğini açıkladı. Seçimden bir gece önce artık her şey millet iradesine kalmışken kurulan bu kumpasları görüyoruz. İYİ Partililer de Türk Milleti de çok iyi görüyor. İYİ Parti'nin İBB'de ve 39 ilçede adayı vardır. İYİ Partililer adaylarının arkasında durmaya son ana kadar devam edecek. Operasyonculara yer de fırsat da vermeyeceğiz. Kendilerini menfaat için satılığa çıkaranların bundan sonra sokağa çıkacak yüzü olmayacak."