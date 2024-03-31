Kılıçdaroğlu intikam ateşini yaktı! Yerel seçimde Kılıçdaroğlu destekçileri İmamoğlu'nu yaktı: Seni sırtından hançerleyenler için hesap günü...
Türkiye yerel seçimler için sandık başına giderken CHP'de iç kaos daha da hararetlendi. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na ihanet eden Ekrem İmamoğlu'na CHP'liler tepki gösterirken İmamoğlu'na oy vermedikleri pusulaların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. CHP'liler "Seni sırtından hançerleyenlerle hesap günü bugün Piro! Değişim 'Alevi' İstanbul'da yanacak... Hançercilere, zıpzıplara, paralı trollere, Saraçhane bülbüllerine selam olsun. "Ekrem Bey'e boyun eğenin boynu vurulsun" paylaşımları yaptı. Oyunu kullanan ve intikam için gün sayan Kılıçdaroğlu "Böylesine güzel bir günde oy kullanmak güzel bir şey" ifadeleriyle İmamoğlu'na göndermede bulundu. İşte detaylar...
Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise kurultay sonrası baş gösteren kaos sandık hesaplaşmasına döndü.
CHP'nin Alevi üyeleri kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'hançerler'yen Ekrem İmamoğlu'na destek vermedi.
"SENİ SIRTINDAN HANÇERLEYENLERLE HESAP GÜNÜ"
Cumhuriyet Halk Partisi üye kartıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir CHP'li "Seni sırtından hançerleyenlerle hesap günü bugün Piro! Koyun beni Hak aşkına yanayım. Dönen dönsün ben dönmem yolumdan" ifadelerini kullandı.
"DEĞİŞİM 'ALEVİ' İSTANBUL'DA YANACAK"
İmamoğlu'nu "Yezid Ekrem" olarak tanımlayan bir başka Alevi CHP'li ise "Değişim 'Alevi' İstanbul'da yanacak! İmza: Alevi Çetesi Bahçelievler Şubesi" dedi.
Kurultay hesaplaşmasını sandığa yansıtan Kılıçdaroğlu destekçisi CHP'lilerin diğer paylaşımları şu şekilde;
"Önce CHP sonra ülkeyi kurtaracağız. Hançercilere, zıpzıplara, paralı trollere, Saraçhane bülbüllerine selam olsun. Dersim Çetesi..."
"Ekrem Bey'e boyun eğenin boynu vurulsun. Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde sevgilerle. Dersim Evladı...
KILIÇDAROĞLU OYUNU ANKARA'DA KULLANDI: YÜZÜNDE 'İNTİKAM' GÜLÜMSEMESİ
CHP üyeleri Ekrem İmamoğlu'na karşı sandıkta tepkisini dile getirirken Kemal Kılıçdaroğlu da Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte oyunu kullandı.
ALKIŞLARLA KARŞILANDI
Okul bahçesinde vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, "4246" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı. Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Kılıçdaroğlu, kabine geçerek oyunu kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN AFİŞLİ SAHA ÇALIŞMASI
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlere günler kala intikam için saha çalışmalarına başlamıştı. Bu kapsamda İstanbul'un çeşitli noktalarında Kılıçdaroğlu Gönüllüleri tarafından "Kemal Kılıçdaroğlu'nu hançerleyenlere oy yok" afişleri asılmıştı.
Malatya'da ise Veli Ağbaba'nın seçim programı öncesi asılan "Kemal Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerleyenler hoşgeldiniz" afişleri dikkat çekmişti.
"İMAMOĞLU UTANMADAN ALEVİLERDEN OY İSTEYECEK ÖYLE Mİ?"
Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu yakın bir zamanda "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" diyerek geri dönüş sinyali vermişti. Bu sözler üzerne İmamoğlu destekçisi fondaşlar Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğini polemik malzemesi haline getirmişti.
CHP'deki 'Kemalci' klik ise isyan bayrağını açıp "İmamoğlu utanmadan Alevilerden oy isteyecek öyle mi?" açıklamasını yapmıştı.
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