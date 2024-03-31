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Siirt’te oy verme işlemi sırasında kavga; 1 ölü, 2 yaralı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2024
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Siirt’te oy verme işlemi sırasında kavga; 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri... Siirt'te oy verme işlemi sırasında 2 grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kent merkezine bağlı Konacık köyünde iki grup arasında oy verme işlemi sırasında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada İhsan Altın (54), Okan Altın (30) ve Oktay Altın (27) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan İhsan Altın, kurtarılamadı. Şüpheli B.K. tabancası ile yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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