DEM'lilerden sandık başında büyük provokasyon! Milletin iradesine kastediyorlar! Güvenlik güçleri meydanı boş bırakmadı
DEM Parti seçimlere gölge düşürmek için Doğu'da asker ve polisler üzerinden büyük provokasyona imza attı. Şırnak'ta oy kullanmaya giden askeri personellere sözlü sataşmalarda bulunan DEM'liler toplu bir şekilde açık açık hakaret ettiler. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle taşkınlık çıkaran bir kişi gözaltına alındı. DEM'li Sırrı Sakık da Ağrı'da güvenlik güçlerine ve sandık görevlilerine sözlü saldırıda bulundu.
Şırnak'ta kaydedilen bir görüntü sosyal medyada dolaşıma girdi. Tüm vatandaşlar görevini yerine getirmek için sandık başına giderken, güvenlik güçlerinin oy kullanması DEM Partilileri rahatsız etti.
TAŞKINLIK ÇIKARDILAR
Duruma tepki gösteren DEM Parti seçmenleri, hakaret etmeye başladı.
"Onursuzlar, haysiyetsizler" şeklinde sözlü saldırıda bulunanlar, taşkınlık çıkararak bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ: GÖZALTINA ALINDILAR
Ardından ekipler seçime gölge düşürülmesine izin vermedi.
Güvenlik güçleri harekete geçerek, yaşadıkları bölgede oy kullanan askerlere saldıran şüphelileri tespit etti.
Polise mukavemet gösteren saldırganlar, tek tek gözaltına alındı.
AK PARTİLİ BAŞKANA SALDIRI
Öte yandan DEM'lilerin terör estirdiği bir diğer il ise Şanlıurfa. Şanlıurfa Halfeti'de DEM'li bir grup AK Parti Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'a saldırdı.
DEM PARTİLİ SIRRI SAKIK VATANDAŞI HEDEF ALDI
Ağrı'da ise bu kez terör estiren partili değil direkt siyasetçi.
DEM Partili Sırrı Sakık, oy kullanan güvenlik güçlerini ve vatandaşı hedef alarak "Siz kimsiniz ya? Hırsız var bu kentte hırsız var. Kürt coğrafyası bir İstanbul etmedi, bir Ankara etmedi. Sizin bu şehirle hiçbir ilişkiniz yok" ifadelerini kullandı.
Ağrı'da DEM Parti Belediye Başkan Adayı Hazal Aras, okullara oy kullanmaya gelen asker ve polislere hakaretler etti.
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