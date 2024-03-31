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İzmir seçim sonuçları (CANLI TAKİP) 31 Mart 2024 yerel seçimleri İzmir seçim ve oy sonuçları... | İşte İzmir'in ilçelerindeki son durum...

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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İzmir seçim sonuçları CANLI TAKİP 31 Mart 2024 yerel seçimleri İzmir seçim ve oy sonuçları... | İşte İzmir’in ilçelerindeki son durum...

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti ve oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte oy sayımına geçildi. Vatandaşlar en sıcak ve en güncel seçim sonuçlarına ahaber.com.tr'den ulaşıyor. İşte Türkiye'nin en çok merak edilen illerinden bir tanesi olan İzmir'deki ilk sonuçlar... Hamza Dağ mı, Cemil Tugay mı? İzmir'de ilçe ilçe sandık sonuçları...

Yerel seçim için Türkiye sandıklara koştu. 81 il, 973 ilçe ve 390 beldede belediye başkan adayları için 61 milyon seçmen oy kullandı. 32 ilde sandıklar 16.00'da kapanırken, 17.00 itibarıyla tüm Türkiye'de oy kullanma işlemi sona erdi.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerine seçti.

Türkiye'nin en çok merak edilen şehirlerinden bir tanesi olan İzmir'de sandıklar sayılmaya devam ediyor. İlk sonuçları birazdan...

İZMİR SANDIK SONUÇLARI

(20.54) AÇILAN SANDIK: %50.0

AK PARTİ: %37.16

CHP: %48.00

İŞTE İZMİR'DE İLÇE İLÇE SANDIK SONUÇLARI

(19.47) BALÇOVA %25.03

AK PARTİ: %25.03

CHP: %41.63

(19.48) BAYRAKLI %2.46

AK PARTİ: %44.38

CHP: %47.56

(19.48) BORNOVA %3.72

AK PARTİ: %23.85

CHP: %41.21

BUCA

AK PARTİ:

CHP:

ÇİĞLİ

AK PARTİ:

CHP:

GAZİEMİR

AK PARTİ:

CHP:

GÜZELBAHÇE

AK PARTİ:

CHP:

KARABAĞLAR

AK PARTİ:

CHP:

KARŞIYAKA

AK PARTİ:

CHP:

KONAK

AK PARTİ:

CHP:

NARLIDERE

AK PARTİ:

CHP:

ALİAĞA

AK PARTİ:

CHP:

BAYINDIR

AK PARTİ:

CHP:

BERGAMA

AK PARTİ:

CHP:

BEYDAĞ

AK PARTİ:

CHP:

ÇEŞME

AK PARTİ:

CHP:

DİKİLİ

AK PARTİ:

CHP:

FOÇA

AK PARTİ:

CHP:

KARABURUN

AK PARTİ:

CHP:

KEMALPAŞA

AK PARTİ:

CHP:

KINIK

AK PARTİ:

CHP:

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