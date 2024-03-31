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Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

DHA
Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Filistin'deki durum ele alındı.

İletişim Başkanlığı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı." açıklaması yaptı.

GAZZE ATEŞKES KARARI...

Başkan Erdoğan görüşmede, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes kararının bir an önce uygulanması için çalışmaların artarak devamının önemli olduğunu ifade etti.

NATO GENEL SEKRETERİ KİM OLACAK?

Başkan Erdoğan, İran lideri Reisi görüşmesinden sonra Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Hollanda ikili ilişkileri ile NATO'nun yeni genel sekreterini belirlemesine ilişkin süreç ele alındı.

İKNA EDİCİ TAAHHÜTLER

BaşkanErdoğan , NATO Genel Sekreteri adayı olan Rutte'ye, Türkiye'nin yeni Genel Sekreter'den beklentilerini de ifade etti. Başkan Erdoğan, yeni Genel Sekreterin terörle mücadele ve diğer meydan okumalarda üyelerin güvenlik ve çıkarlarına en iyi şekilde hizmet etmesi, İttifak'ın birliğini güçlendirmesi ve NATO'nun asli rolüne öncelik vermesi, İttifak'ın temel değerleri ve yerleşik uygulamalarına bağlılık konusunda ikna edici taahhütler ortaya koyması, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini belirtti.

STRATEJİK AKIL İLE KARAR

Başkan Erdoğan görüşmede, bu ilkeler ışığında Türkiye'nin bu konudaki kararını stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğini söyledi.

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