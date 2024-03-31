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ATV SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE! 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları Anlık Takip! ATV HABER HD canlı izle kesintisiz

Giriş Tarihi: 31.03.2024
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ATV SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE! 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları Anlık Takip! ATV HABER HD canlı izle kesintisiz

ATV 2024 Yerel Seçim anlık oy satımı ile vatandaşları buluşturacak. 17.00 itibari ile tüm ülkede sandıklar kapanacak ve sonuçlar bir bir açıklanmaya başlayacak. İl il tüm seçim sonuçları ise anlık olarak ATV ekranların canlı olarak verilecek. ATV’den seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebileceğini yayın ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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