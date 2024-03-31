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Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı!

Giriş Tarihi: 31.03.2024
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Cumhur İttifakı’nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı!

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oy kullanmaya eşi ile birlikte geldi. Ankara'da oyunu kullanan Altınok daha açıklamalarda bulunuyor.

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